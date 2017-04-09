Во Франции пройдут гонки наномашин

Национальный центр научных исследований (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) Франции проведет гонки наномашин NanoCar Race. В состязании будут участвовать команды ученых, которые представят нанометровые устройства, состоящие менее чем из ста атомов.

За гонкой будут следить с помощью сканирующего туннельного микроскопа, принцип действия которого основан на измерении электрической проводимости между острой иглой прибора и поверхностью образца.

При этом создается карта золотой подложки, и определяется местоположение каждого атома на ней. Ученые доработали микроскоп таким образом, чтобы устройство могло отслеживать одновременное перемещение сразу четырех наномашин.

Гоночную трассу сделают из подложки в виде золотой пластинки длиной в 100 нанометров. Ее разделят на четыре секции, на каждую из которых поместят по одному наноразмерному «автомобилю». Чтобы прикрепить машины колесами к пластинке, ее нагреют, а во время самой гонки — охладят до минус 270 градусов Цельсия, пишет lenta.ru.

Чтобы заставить наномашины двигаться, участники соревнования используют иглу туннельного микроскопа. Электрические импульсы приводят в действие спроектированные командами механизмы, которые, в свою очередь, меняют точку сцепления между колесами и подложкой.

Таким образом «автомобиль» за один шаг перемещается на 0,3 нанометра, при этом его средняя скорость равна примерно пять нанометров в час. По расчетам специалистов, продолжительность всей гонки составит 36 часов.

По словам организатора NanoCar Race и исследователя CNRS Кристиана Йоахима (Christian Joachim), существует опасность, что каждый следующий импульс может повредить наноустройство, разрушив химические связи и вызвав перестройку атомов, или даже сбить его с трассы.

Соревнование пройдет 28 апреля 2017 года в Тулузе, Франция. В нем будут состязаться команды из Франции, Швейцарии, Германии, Японии, Австрии и США. Сведения об участниках и их машинах опубликованы на сайте CNRS. За ходом гонки можно будет проследить на YouTube-канале NanoCarRace, а также на сайте Nanocar Race, где пройдет прямая трансляция.