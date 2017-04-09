Парламент одобрил поправки к Кодексу о телерадиовещании

Парламент одобрил в окончательном чтении поправки в Кодекс о телерадиовещании. Касаются они, в частности, программ местного производства. Размещать их теперь нужно в прайм-тайме - то есть с шести вечера до полуночи.

Авторы поправок уверены, что это приведет к развитию масс-медиа в Молдове.

Целью данного проекта является стимулирование внутреннего производства, соответственно, увеличение количества рабочих мест и навыков в области СМИ, также установление четких правил для вещательных компаний и исключение возможности злоупотребления органа национального регулирования в аудиовизуальной сфере.

Проект был одобрен Советом Европы и ОБСЕ.

Стоит отметить, что проект направлен не только на создание рабочих мест, но и на развитие местного производства, поддержание отечественных производителей, актеров, а также создание условий, способствующих более широкому развитию отрасли в долгосрочной перспективе.

Кроме того, это поспособствует созданию механизма, который позволит эффективно и точно измерить аудиторию.

Во втором чтении проект поддержали 79 депутатов, включая представителей оппозиции.





