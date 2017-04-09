Беременную Бейонсе вылепили из сыра

Скульптор Дэвид Брэдли создал из сыра статую американской певицы Бейонсе. Как сообщает в четверг, 30 марта, The Telegraph, изваяние было создано специально к фестивалю сыра и вина, который пройдет в Лондоне в субботу.

На изготовление «Бри-йонсе» ушло около 20 килограммов чеддера. «И пусть это не совсем бри, но не стоит позволять фактам портить столь впечатляющий сырный каламбур», — отмечает издание.

Скульптура повторяет снимок, который артистка выложила в своем Instagram в феврале. На фото беременная Бейонсе в нижнем белье и вуали сидит на фоне композиции из цветов, пишет lenta.ru.

В подписи к кадру исполнительница рассказала подписчикам, что вместе со своим мужем Джей-Зи ждет близнецов. Фотография обрела огромную популярность и за первые восемь часов собрала 6,6 миллиона лайков (по данным на 30 марта — более 10,8 миллиона).

Бейонсе и рэпер Джей-Зи встречались с 2002 года, а в 2008-м поженились. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Блю Айви Картер. В прессе неоднократно муссировались слухи о грядущем разводе супругов из-за неверности Джей-Зи, однако подтверждения они пока так и не нашли.