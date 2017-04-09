В апреле к Земле приблизится гигантская комета

Огромная комета Туттля — Джакобини — Кресака приблизится к Земле в апреле.

Ночью 1 апреля в небе можно будет увидеть комету Туттля — Джакобини — Кресака. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«1 апреля комета 41Р/ Туттля — Джакобини — Кресака максимально приблизится к Земле, и это не астрономическая шутка! Расстояние до нашей планеты составит всего 21 млн 231 тыс. 152 км», — отметили в планетарии.

Свое кратчайшее расстояние от Солнца комета пройдет 13 апреля. В этот момент ее яркость и размеры хвоста будут максимальными, сообщает gazeta.ru.

30 марта комета перейдет в созвездие Дракона и будет видна в течение всей ночи в околозенитной части неба.

Комета будет видна при ясной погоде и темном небе.