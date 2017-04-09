Ким Кардашьян выступит на женском саммите

Светская львица Ким Кардашьян выступит на женском саммите, сообщает WWD. Организатором мероприятия выступает журнал Forbes.

Саммит будет проходить в Нью-Йорке 12 и 13 июня. Среди других выступающих – актриса и сценарист Лина Данэм, судья и телеведущая Джудит Шейндлин, президент некоммерческой организации «Американская федерация планирования семьи» Сесил Ричардс, сообщает gazeta.ru.

Ежегодный Forbes Women's Summit состоится уже в пятый раз. По словам организаторов, на фоне нынешнего политического климата как никогда важно проводить диалог по вопросам, имеющим наибольшее значение для американских женщин, и собирать лидеров, нацеленных на реальные действия.