Клаудия Кардинале стала лицом 70-го Каннского кинофестиваля

В истории кино всего несколько десятков актрис, заслуживших статус икон. Одна из них – эталонная красавица и олицетворение итальянского кинематографа Клаудия Кардинале. В этом году 78-летнюю диву чествуют на Каннском кинофестивале – звезда стала лицом юбилейного 70-го международного смотра и украсила собой его афиши.

Для постеров фестиваля выбрали снимок, сделанный на заре карьеры Кардинале в 1959 году. На фото девушка танцует на крыше в центре Рима, пишет elle.ru.

«Фотография передает дух свободы и жажды приключений», - комментируют выбор изображения представители одного из главных мероприятий в мире кино.

70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Ведущей церемоний открытия и закрытия выступит Моника Беллуччи, а жюри в этом году возглавит Педро Альмодовар.