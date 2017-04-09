Совет по конкуренции оштрафовал столичное предприятие за отказ провести проверку

На миллион 600 тысяч леев оштрафовали столичное предприятие за отказ провести 23 марта проверку, назначенную Советом по конкуренции.

Руководство компании сослалось на то, что бухгалтер занят составлением годового финансового отчёта и попросило инспекторов прийти позже, 30 марта.

Несмотря на повторное предупреждение подчиниться распоряжению, администрация предприятия вновь отказалась. Позднее Совет по конкуренции установил, что отказ был умышленным.

Инспекторы установили нарушение законодательства и выписали фирме штраф в размере годового оборота компании.