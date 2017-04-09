В парламенте проходят первые дебаты о смене избирательной системы

Первые общественные дебаты на тему перехода к мажоритарной избирательной системе проходят сегодня в парламенте. В них принимают участие депутаты, представители ЦИКа, Министерства юстиции, Конституционного суда и представители гражданского общества.

Алина Русу: ЦИК оставляет за собой право не участвовать в таких дебатах. Основная задача ЦИКа состоит в надзоре и контролировании политических партий. У нас есть рабочая группа, занимающаяся внесением изменений в избирательное законодательство. ЦИК поддерживает международную практику, в том числе представленную Венецианской Комиссией.

Виталий Павличенко: Мы надеемся добиться, в крайнем случае, смешанной системы, если у неё будет больше сторонников. Думаю, это может стать компромиссным решением для тех, кто выступает за мажоритарную систему. Но для этого следует отказаться от избирательного порога. Только таким образом в парламент попадут и те люди из партийных списков, которые прошли настоящий отбор.

Роман Михаеш, политолог: Мы видим, что партийная система коррумпирована, и я бы не побоялся привести в пример Влада Филата. У нас нет доказательств того, что одномандатная система голосования не будет способствовать коррупции, но я считаю, что это более приемлемый выход, чем выбор партий.

До сих пор в поддержку перехода к мажоритарной системе собрали уже более полумиллиона подписей.

Исследование компании Intellect Group показывает, что почти 80% граждан высказались за прямые выборы депутатов, а среди представителей диаспоры этот показатель ещё выше. Тот же соцопрос института IMAS, проведённый по заказу Ассоциации Promo-Lex, показал, что только 23% граждан поддерживают действующую избирательную систему на основании партийных списков.

Проект о переходе к мажоритарной избирательной системе зарегистрировали в парламенте и уже направили Венецианской комиссии.

Ранее, в ходе своего визита в Кишинёв, её председатель Джанни Букиккио отметил, что избирательное законодательство Молдовы нуждается в улучшении, а Венецианская комиссия готова оказать поддержку в этом отношении.







