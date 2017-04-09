Рианну назвали модным «гуманистом года»

Американская певица и креативный директор Puma Рианна получила награду школы дизайна Parsons. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Harper’s Bazaar.

Специальный приз в категории «Гуманист года» ей присудили за значительный вклад в развитие модной индустрии. Торжественная церемония награждения пройдет в конце мая в Нью-Йорке, пишет lenta.ru.

«Своей музыкой и уникальным стилем Рианна вдохновляет миллионы людей. Она всегда поддерживает наших выпускников и носит их наряды», — сказал представитель Parsons.

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. За это время вместе с брендом она выпустила несколько моделей обуви. Осенью 2016 года Рианна представила обновленную версию кроссовок Fenty Creeper. Обувь выполнена из бархата.

Также певица сотрудничает с другими модными брендами. Например, с Manolo Blahnik для которого она создала коллекцию обуви под названием Savage. В нее вошли сапоги на каблуке, обитые мехом ботфорты на шнуровке и переработанная модель Timberland.