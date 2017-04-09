Американский комик закидал знаменитостей фруктами. ВИДЕО

Ведущий американского The Late Late Show на CBS Джеймс Корден предложил своим гостьям Виктории Бекхэм, Лизе Кудроу и Джессике Честейн попробовать сохранить невозмутимость, когда их закидывают овощами и фруктами.

В студии установили непробиваемое оргстекло. Каждая из героинь заходила за него, после чего специальный механизм посылал в стекло овощ или фрукт.

Плоды с громким звуком разбивались в районе головы, из-за испуга знаменитостям не удавалось сдержать эмоций, сообщает lenta.ru.

В эксперименте поучаствовал и сам Корден, который, впрочем, тоже не справился с заданием.