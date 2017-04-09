В Брюсселе поддерживает Молдову в продвижении реформ

Премьер-министр Павел Филип обсудил сегодня в Брюсселе возможности развития торговли между Молдовой и ЕС, а также увеличение квот на экспорт основных товаров и продукции, в том числе винограда.

Глава правительства провел ряд встреч с комиссарами ЕС и главой европейской торговли Сессилией Мальмстрём, с которой говорил о развитии молдавского экспорта.

Еврочиновница положительно оценила усилия молдавского кабмина и призвала в полной мере использовать преимущества Зоны свободной торговли Молдова-ЕС.

Молдавский премьер заявил, что властям удалось расширить возможности в этой области и для многих компаний из приднестровского региона. Наша страна, по словам главы кабмина, рассчитывает на поддержку со стороны ЕС.

Сегодня в Брюсселе пройдет третье заседание Совета по ассоциации Молдова-ЕС





