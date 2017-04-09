Сразу несколько открытий сделала международная команда палеонтологов в ходе изучения останков древнего предка тираннозавров.
Останки ящера, возраст которых оценивается в 75 тысяч лет, были обнаружены на территории штата Монтана (северо-запад США). Палеонтологам посчастливилось найти хорошо сохранившийся череп, по которому они восстановили истинный облик родственника тираннозавра, пишет vesti.ru.
Первым важным открытием при изучении останков стал тот факт, что D. horneri произошёл непосредственно от более древнего родственника –дасплетозавра (D. torosus), причём речь идёт о редкой форме эволюции, которая называется анагенез.
В ходе анагенеза один вид постепенно превращается в другой, вместо того, чтобы эволюционировать в похожие виды, сосуществующие в течение одного и того же периода.
По словам соавтора исследования Томаса Карра (Thomas Carr) из колледжа Картаж в Висконсине, работа является ярким примером того, как медленно эволюционные процессы воздействовали на крупных динозавров. В данном случае радиоуглеродный анализ помог установить, что процесс перехода от одного вида к другому длился 2,3 миллиона лет.
Второй сюрприз для палеонтологов – текстура черепа, которая меняет нынешние представления о внешнем виде ископаемых ящеров.
Как и у современных крокодилов, череп родственника тирекса имеет множество отверстий. Сегодня у рептилий через эти отверстия проходят нервы и кровеносные сосуды, которые обеспечивают сенсорное восприятие кожи.
Таким образом, можно сделать выводы, что морда D. horneri, во-первых, была покрыта плоскими чешуйками, а во-вторых, обладала чувствительностью.
Благодаря моделированию специалисты установили, что между чешуйками на морде ящера располагались мелкие участки бронеподобной кожи, а губы у тирексов вообще отсутствовали, поскольку грубая чешуйчатая структура простиралась до самого ряда зубов.
Прямо над глазами у них располагались небольшие рога, вероятно, покрытые кератином.
Что касается чувствительности, учёные полагают, что в этом смысле ящеров можно сравнить с сегодняшними крокодилами и аллигаторами. Благодаря нервным окончаниям они чувствуют вибрации, которые помогают им захватывать добычу, а также искать сородичей.
По мнению Томаса Карра, тираннозавры и их родственники обладали той же способностью: их морды "работали" как гигантский чувствительный кончик пальца.
Палеонтологи также установили примерные размеры D. horneri: два метра в высоту и девять метров в длину от морды до кончика хвоста. Этот вид был не таким крупным и более примитивным по сравнению с тираннозаврами, однако это не мешало ему быть королём пищевой цепочки того времени.
Больше всего учёных заинтересовала сенсорная сеть, покрывающая морду ящера. Дело в том, что лицевые компоненты тройничного нерва у D. horneri являются в некотором смысле зеркальным отражением той же системы у человека.
Как отметил Джейк Седлмайр, тройничный нерв имеет экстраординарную эволюционную историю "превращения" в совершенно разные "шестые чувства" у различных позвоночных. Отследить историю его развития важно для современной медицины.
Комментарии
- Астрономы нашли вторую Венеру
- Робот-скат поможет учёным шпионить за обитателями подводного мира. ВИДЕО
- Исследование: осьминоги эволюционируют, сами меняя свою РНК
- Астрофизики подтвердили внеземной характер загадочных радиосигналов
- Ученые: Северный Ледовитый океан становится Атлантическим
- У Цереры обнаружили исчезающую атмосферу
- Поклонники телешоу об астрономии открыли четыре новых планеты
- Мутациями в гене объяснили невозможность заснуть рано
- Раскрыто неожиданное влияние ЛСД на мозг
- Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого
- Полиция Осло обезвредила подозрительный предмет
- Электричка и поезд столкнулись в Москве: пострадали 50 человек
- Скончался космонавт Георгий Гречко
- Траяна Бэсеску вновь лишили молдавского гражданства
- Нападение в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана
- Судья предложил оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника
- В Молдове предотвратили заказное убийство
- Траяна Бэсеску вновь лишили молдавского гражданства
- Скончался космонавт Георгий Гречко
- Электричка и поезд столкнулись в Москве: пострадали 50 человек
- Судья предложил оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника
- В Молдове предотвратили заказное убийство
- Валериан Мынзат сбежал из зала суда перед оглашением приговора
- Теракт в метро Санкт-Петербурга : 10 человек погибли, 47 пострадали. ВИДЕО. ФОТОРЕПОРТАЖ
- Траяна Бэсеску вновь лишили молдавского гражданства
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул