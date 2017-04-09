Международная команда палеонтологов рассказала о "шестом чувстве" древних ящеров

Сразу несколько открытий сделала международная команда палеонтологов в ходе изучения останков древнего предка тираннозавров.

Останки ящера, возраст которых оценивается в 75 тысяч лет, были обнаружены на территории штата Монтана (северо-запад США). Палеонтологам посчастливилось найти хорошо сохранившийся череп, по которому они восстановили истинный облик родственника тираннозавра, пишет vesti.ru.

Первым важным открытием при изучении останков стал тот факт, что D. horneri произошёл непосредственно от более древнего родственника –дасплетозавра (D. torosus), причём речь идёт о редкой форме эволюции, которая называется анагенез.

В ходе анагенеза один вид постепенно превращается в другой, вместо того, чтобы эволюционировать в похожие виды, сосуществующие в течение одного и того же периода.

По словам соавтора исследования Томаса Карра (Thomas Carr) из колледжа Картаж в Висконсине, работа является ярким примером того, как медленно эволюционные процессы воздействовали на крупных динозавров. В данном случае радиоуглеродный анализ помог установить, что процесс перехода от одного вида к другому длился 2,3 миллиона лет.

Второй сюрприз для палеонтологов – текстура черепа, которая меняет нынешние представления о внешнем виде ископаемых ящеров.

Как и у современных крокодилов, череп родственника тирекса имеет множество отверстий. Сегодня у рептилий через эти отверстия проходят нервы и кровеносные сосуды, которые обеспечивают сенсорное восприятие кожи.

Таким образом, можно сделать выводы, что морда D. horneri, во-первых, была покрыта плоскими чешуйками, а во-вторых, обладала чувствительностью.

Благодаря моделированию специалисты установили, что между чешуйками на морде ящера располагались мелкие участки бронеподобной кожи, а губы у тирексов вообще отсутствовали, поскольку грубая чешуйчатая структура простиралась до самого ряда зубов.

Прямо над глазами у них располагались небольшие рога, вероятно, покрытые кератином.

Что касается чувствительности, учёные полагают, что в этом смысле ящеров можно сравнить с сегодняшними крокодилами и аллигаторами. Благодаря нервным окончаниям они чувствуют вибрации, которые помогают им захватывать добычу, а также искать сородичей.

По мнению Томаса Карра, тираннозавры и их родственники обладали той же способностью: их морды "работали" как гигантский чувствительный кончик пальца.

Палеонтологи также установили примерные размеры D. horneri: два метра в высоту и девять метров в длину от морды до кончика хвоста. Этот вид был не таким крупным и более примитивным по сравнению с тираннозаврами, однако это не мешало ему быть королём пищевой цепочки того времени.

Больше всего учёных заинтересовала сенсорная сеть, покрывающая морду ящера. Дело в том, что лицевые компоненты тройничного нерва у D. horneri являются в некотором смысле зеркальным отражением той же системы у человека.

Как отметил Джейк Седлмайр, тройничный нерв имеет экстраординарную эволюционную историю "превращения" в совершенно разные "шестые чувства" у различных позвоночных. Отследить историю его развития важно для современной медицины.