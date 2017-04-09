В сети появилась литературная карта мира

Пользователь сайта Reddit Backforward24 создал литературную карту мира, где каждая страна представлена своей самой известной книгой. Очевидно, что из-за выбора произведений могут возникнуть разногласия.

К примеру, для России автор выбрал «Войну и мир», хотя для многих с этой страной больше ассоциируются романы Достоевского.

Англия представлена книгой «Гордость и предубеждение», а не работами Шекспира или Диккенса. А для Украины был выбран роман Андрея Куркова «Пикник на льду», пишет bit.ua.

Канада представлена романом Люси Монтгомери "Аня из Зеленых Мезонинов", США – "Убить пересмешника" Харпер Ли, в Австралии первое место занимает книга Тима Уинтона "Улица облаков".

Особый интерес на карте представляют Африка, Южная Америка и Азия. Ведь о классической литературе Западной Европы слышали многие, а о «Я — такси» Деборы Эллис или «Антилопе» Сони Лэйбоу Тэнси знают меньше.