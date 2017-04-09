Йоханнес Хан: ЕС и дальше будет поддерживать внедрение реформ в Молдове

Европейский союз и дальше будет поддерживать внедрение реформ в Молдове. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан по итогам очередного заседания Совета по ассоциации Молдова-ЕС.

Еврокомиссар призвал молдавские власти продолжить реформу юстиции и внедрение Стратегии по борьбе с коррупцией. Йоханнес Хан подчеркнул, что ЕС не против изменения избирательной системы, но рекомендовал провести по этому вопросу широкие дебаты.

"Мы говорили об избирательной системе и пришли к единому мнению, что любое ключевое изменение возможно в условиях широкого консенсуса. Также мы обсудили реформу сферы масс-медиа и поправки к Кодексу о телерадиовещании", - сказал еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

Глава молдавского кабмина заверил, что правительство твердо намерено довести реформы до конца.

"Наша цель - чтобы начатые реформы в 2017 уже дали результаты, очевидные для граждан. Мы знаем, чего ждет наше общество - борьбы с коррупцией, расследования банковского мошенничества, реформы юстиции, создания условий для экономического роста", - отметил премьер-министр Павел Филип.

С еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем глава кабмина обсудил перспективы развития экономического сотрудничества и возможности повышения экспортных квот на сельхозпродукцию. Также Павел Филип провел переговоры с еврокомиссаром по здравоохранению и продовольственной безопасности.

В пятницу в Брюсселе прошло третье заседание Совета по ассоциации Молдова-ЕС, где подвели предварительные итоги внедрения Соглашения об ассоциации.





