Молдова будет импортировать электроэнергию из Украины

Молдова с сегодняшнего дня импортирует электроэнергию из Украины. "Энергоком" подписал контракт с украинской фирмой о поставках электроэнергии до 31 марта 2018 года. Цена - 50 долларов 20 центов за мегаватт-час.

В министерстве экономики отмечают, что украинская фирма сделала более выгодное предложение, нежели Кучурганская ГРЭС. Там цена составляла бы 54 доллара 40 центов. А так Молдова сможет экономить на закупке электроэнергии почти 300 миллионов леев в год.

Конкурс по выбору поставщика завершился 31 марта. Наблюдали за ним представители НАРЭ, секретариата Европейского энергетического сообщества и делегации ЕС в Молдове.





