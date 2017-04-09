Бобу Дилану тайно вручили Нобелевскую премию

Американский поэт-песенник Боб Дилан получил присужденную ему в прошлом году Нобелевскую премию на тайной церемонии в Стокгольме, сообщают шведские СМИ.

По информации телеканала SVT, премия была вручена Дилану в атмосфере "строгой секретности", без участия прессы.

Ранее Шведская академия сообщала, что Дилан согласился лично получить премию во время своих гастролей в Стокгольме 1-2 апреля.

Согласно правилам премии, Дилан должен выступить с Нобелевской лекцией до 10 июня, чтобы получить денежную часть премии: 8 млн шведских крон (900 тыс. долларов).

Однако, как уточнили в Шведской академии, певец не намерен читать лекцию лично, но обещал прислать видеозапись со своим монологом, пишет ВВС.

Боб Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен, в связи с чем новость о его награждении стала предметом для ожесточенных споров.

В своем решении Шведская академия пояснила, что премия присуждена Дилану за "создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".

Сам Боб Дилан не смог присутствовать на церемонии награждения в декабре, но заявил, что это большая честь для него.