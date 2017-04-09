Lacoste украсил одежду эмодзи с крокодилами

Французская компания Lacoste представила капсульную коллекцию одежды, созданную вместе с дизайнерами бренда Yazbukey. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Highsnobiety. Линейка посвящена теннису. Главные элементы в ней — эмодзи с изображениями теннисных мячей и крокодилов.

В коллекцию вошли сумки, женские и мужские поло, кепки и шорты. Линейка уже появилась в продаже, цены на модели варьируются от 50 до 135 евро, пишет lenta.ru.

Lacoste производит одежду, парфюмерию, очки, часы и изделия из кожи. Логотип бренда — изображение зеленого крокодила. До 2012 года компанию контролировала семья Лакост, затем 93,3 процента акций марки были проданы швейцарской группе Maus Frere.