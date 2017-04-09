Под Каиром нашли остатки ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды

Египетские археологи обнаружили в районе Дахшур под Каиром остатки древней пирамиды, предположительно, времен XIII династии фараонов (XVIII — XVII века до нашей эры), говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Остатки постройки были обнаружены к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру.

"Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы в надежде обнаружить другие части пирамиды", — заявил руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат.

Открытая часть пирамиды, возможно, представляет собой проход, который вел внутрь сооружения, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения.

Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифами размером 17 на 15 сантиметров и обломки каменных блоков, сообщает РИА Новости.