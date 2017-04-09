Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕврАзЭС

Президент Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы и ЕврАзЭС. Событие произошло в рамках международного форума в Кишиневе. С критикой документа выступил премьер-министр Павел Филип. Он отметил, что меморандум не имеет юридической силы.

Подписи под документом поставили президент Игорь Додон и глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Меморандум предусматривает сотрудничество в области экономики, торговли, транспорта, энергетики м промышленности. Как отметил Игорь Додон, Соглашению об ассоциации с Евросоюзом документ не противоречит.

"Это соглашение относится к этапу, на котором мы будем знакомиться с деятельностью Евразийского союза. Шаг сделан, и он не противоречит ранее подписанным договорам".

Премьер-министр Павел Филип со своей стороны утверждает, что меморандум не имеет юридической силы.

"Это соглашение не будет иметь юридической силы и последствий, потому что не представляет республику и подписано не от имени государства. Это событие не вписывается в законодательные рамки, так как в Молдове высшим представительным органом является парламент".

В ответ президент Додон заявил, что меморандум не нуждается в одобрении правительства, ратификации парламента, и полностью соответствует положениям Конституции.

Президент объявил, что подписал письмо, адресованной странам-членам ЕврАзЭС, с просьбой о предоставлении Молдове статуса наблюдателя. Ожидается, что эту просьбу рассмотрят на саммите в Бишкеке 14 апреля.





