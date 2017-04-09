Boeing показал концепт марсианской миссии

Boeing представил концептуальный проект транспортных систем, призванных доставить человека к Луне и Марсу. Об этом сообщается на сайте компании.

Система Deep Space Gateway, собранная на окололунной орбите за четыре пуска сверхтяжелой ракеты, позволит создать плацдарм для дальнейшего освоения космоса, а также станет основой для реализации коммерческих и международных программ.

В состав Deep Space Gateway может войти корабль Deep Space Transport, предназначенный для отправки человека к Марсу. Deep Space Gateway и Deep Space Transport планируется снабдить собственными солнечными электрическими двигателями, сочетающими в себе возможности ионной силовой установки и солнечных батарей, пишет lenta.ru.

Ранее НАСА определилось с планами по первым 10 пускам сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Согласно им, старт марсианской миссии запланирован на 2033 год — он предполагает пролет мимо Венеры и непродолжительное пребывание на орбите Марса.