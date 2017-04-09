American Tourister посвятил чемоданы виниловым пластинкам

Компания American Tourister представила новую коллекцию чемоданов Soundbox.

Дизайн багажа вдохновлен виниловыми пластинками и CD-дисками. Чемоданы выполнены из полипропилена и оснащены интегрированными замками с системой TSA и фиксирующими ремнями. Концентрические круги на корпусе защищают багаж от появления царапин, пишет lenta.ru.

В феврале марка выпустила коллекцию чемоданов-бестселлеров Bon Air. Новая цветовая палитра Bon Air выполнена в пастельных тонах: мятном, розовом, голубом и фиолетовом.

Внутри предусмотрено несколько карманов, фиксирующие ремни, а закрывается чемодан при помощи замка с системой TSA.