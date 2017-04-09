Бьорк сняла клип в виртуальной реальности. ВИДЕО

Исландская певица Бьорк выпустила на своем YouTube-канале новый видеоклип, снятый в формате виртуальной реальности.

Трек Notget вошел в восьмой студийный альбом исполнительницы, Vulnicura, релиз которого состоялся в 2015 году. Режиссерами выступили Уоррен дю Пре (Warren Du Preez) и Ник Торнтон Джонс (Nick Thornton Jones), пишет lenta.ru.

Бьорк Гудмундсдоттир (полное имя артистки) — самая известная исландская певица. Она знаменита необычными музыкальными роликами. Клипы для нее снимали такие кинематографисты, как Спайк Джонс и Мишель Гондри.