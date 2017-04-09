Ученые изобрели графеновое сито для получения пресной воды

Исследователи из Университета Манчестера в Великобритании научились опреснять воду при помощи графеновых мембран.

На данном этапе, метод может ограниченно применяться лишь в лаборатории, но это демонстрация того, как люди могут однажды начать получать один из самых дефицитных ресурсов - пресную воду.

"Создание масштабируемых мембран с однородным размером пор вплоть до атома, представляет собой значительный шаг вперед и открывает новые возможности для повышения эффективности технологии опреснения. Это первый четкий эксперимент в таком режиме. Мы показали, что существуют реальные возможности для наращивания масштабов описанного подхода и массового производства графена на основе мембраны с требуемыми размерами сита", - рассказал один из авторов исследования, Рахул Наир.

Большой проблемой в использовании оксида графена является то, что, когда такие мембраны погружают в воду, они набухают, позволяя частицам соли течь через поры.

Команда из Манчестера преодолела это препятствие за счет добавления эпоксидной смолы по обе стороны мембраны. Это позволило ученым точно контролировать размер пор в мембране, создавая отверстия достаточно маленькие, чтобы отфильтровать все соли из морской воды, пишет nv.ua.

"Молекула воды может пройти через эти поры, а вот хлорид натрия - уже нет. Кроме того, когда размер капилляра составляет около одного нанометра, то есть очень близко к размеру молекулы воды, молекулы оксида графена образуют хорошую взаимосвязанную решетку", - подчеркнул Рахул Наир.

Графен — это двумерная форма углерода, в которой объединенные в гексагональную кристаллическую решетку атомы образуют слой толщиной в один атом. Графен был открыт в 2004 году Андреем Геймом и Константином Новоселовым, которые позднее получили Нобелевскую премию по физике и рыцарские титулы. Добавим, что сэр Андрей Гейм работает именно в Университета Манчестера.