Во французском городке Юзес ученые из Национального института археологических исследований страны обнаружили следы 2000-летнего римского города.
Первыми обнаруженными артефактами стали мозаики, украшавшие пол грандиозного здания римской архитектуры, пишет Science Alert.
Ученые отыскали 2000-летний комплекс сооружений, среди которых есть пекарни. Стены и пол этих сооружений содержат росписи и гравюры, в том числе две мозаики, которые мастера выложили на полу.
"Эта мозаика очень впечатляет из-за своего большого размера, хорошей сохранности и мотивов, которые сочетают в себе классические геометрические формы с изображениями животных. Этот вид сложной мозаичной мостовой часто встречается в римском мире в 1-м и 2-м веках нашей эры, но наша мозаика была создана примерно за 200 лет до этого, так что это удивительно", - поясняют исследователи.
Ранее об этом поселении ученым не было известно почти ничего. Раскопки были начаты в октябре 2016 года, когда на месте в ходе строительства школы были обнаружены древние здания под землей.
"До начала нашей работы, мы знали, что там был римский город под названием Ucetia только потому, что его имя было упомянуто на стеле в Ниме, наряду с 11 другими названиями поселений в этом регионе", - рассказывает Филипп Кейн из французского Национального института превентивных археологических исследований.
Команда института будет продолжать раскопки в течение 2017 года. Научный отчет об обнаруженных артефактах также будет опубликован в течение 2017 года, когда артефакты будут должным образом проанализированы и датированы.
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