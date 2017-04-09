Ученые показали, как выглядит рельеф дна океана без воды. ВИДЕО

Ученые показали на видео, как выглядит дно Мирового океана без воды.

На нем подробно изображены Океанические хребты, общая протяженность которых составляет более 80 тысяч километров, их структура и высота.



Также показали самое глубокое место на Земле - Марианскую впадину, глубиной почти 11 километров. Не обошли вниманием и место, где затонул "Титаник" и остров Исландия, известный высокой вулканической активностью, пишет УНИАН.



