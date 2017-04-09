Под землей нашли постоянно мутирующие организмы

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили ряд ранее неизвестных микроорганизмов, которые постоянно мутируют. Эту способность им придает генетический механизм, называемый генерирующим разнообразие ретроэлементом (англ. diversity-generating retroelements, DGRs). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Следы крошечных организмов были найдены в водоносном горизонте в штате Колорадо при проведении ДНК-анализа проб воды. Ученые выделили из среды геномы, одна часть которых относилась к археям, а другая — к бактериям. Многие из них содержали ретроэлементы, которые способствуют возникновению мутаций в определенных генах.

По словам ученых, обнаруженные микроорганизмы очень малы даже по сравнению с бактерией средних размеров. Они содержат в себе минимум генетической информации, которая позволяет им вести симбиотический или паразитический образ жизни.

Небольшой размер генома снижает способность живого существа адаптироваться к новой среде, однако DGR компенсируют этот недостаток. Это может объяснить, почему в организмах с DGR встречается большое разнообразие наборов белков, пишет lenta.ru.

Однако исследователи допускают, что ретроэлементы могут не просто изменять кодирующую белки последовательности ДНК, но дезактивировать гены, способствуя их дальнейшему удалению из ДНК. Это также позволяет организмам приспосабливаться.