Bentley занялась производством мебели

Компания Bentley представила новую линейку товаров для дома. Презентация состоялась в рамках Salone Internazionale del Mobile.

Для коллекции были отобраны редкие виды древесины клена и эвкалипта с волнистыми переплетенными волокнами. В качестве материала для обивки использованы вельвет и бархат. Мебель выполнена в бежевых, серых и коньячных оттенках, пишет lenta.ru.

В коллекции представлен модульный диван Stowe c кожаной или тканевой обивкой, диван Stamford с широкой спинкой и подлокотниками, а также кушетка с окантовкой и стол, отделанный крапом вереска. Также среди новинок — стулья для столовой или гостиной, комод со шпоном клена и напольный светильник.

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.