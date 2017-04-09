Victoria’s Secret выпустила коллекцию откровенного белья

Американская марка Victoria's Secret выпустила новую коллекцию нижнего белья Off The Shoulder с открытыми плечами.

В линейке представлены модели боди и бралеттов в розовом, бежевом, фиолетовом, синем, черном и белом цветах. Белье уже появилось в продаже и представлено в фирменных магазинах, пишет lenta.ru.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.