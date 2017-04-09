Dolce & Gabbana выпустила кухонные приборы

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana совместно с компанией Smeg представил коллекцию кухонных приборов. Их покажут на выставке Salone del Mobile, сообщает Luxurylaunches.

Миксеры, тостеры, кофемашины, чайники и блендеры украшены разноцветными узорами. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Сицилии.

Марки сотрудничают не в первый раз. Например, в марте 2016 года они представили коллекцию холодильников. Двери моделей FAB28 расписаны вручную и декорированы под старину. Линейка вышла тирадом в 100 экземпляров, пишет lenta.ru.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.