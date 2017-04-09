Исчезающее чудо: сколько лет осталось Стеклянной бухте

Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) установила, что бухта может исчезнуть уже примерно через 20 лет — через одно поколение. Сотни тысяч обломков разноцветного стекла превратятся в обычный песок, а бухта заполнится морскими гравием и галькой.

Чтобы найти ответ на вопрос, сколько лет бухта останется в неизменном виде и какие явления с ней происходят, было изучено более 500 обломков стекла.

Увидеть Стеклянную очень просто: всего лишь 20 минут на машине от ближайшего микрорайона Владивостока. Дорога идет вдоль берега Уссурийского залива, огибая десятки небольших бухточек, надежно огражденных от ветра высокими скальными мысами. Сейчас эти бухты стали излюбленным местом отдыха, но еще шесть лет назад их избегали из-за удушливого дыма и гор мусора, приносимых с огромной городской свалки, которая располагалась прямо на берегу моря, пишет ТАСС.

Но именно эта свалка стала прародителем туристической достопримечательности, посмотреть на которую приезжают сегодня со всей страны. Десятилетиями на свалку свозили не только бумажный и пластиковый мусор, но и десятки тонн битых и целых бутылок, стеклянной посуды и керамики. Со временем они попадали в море, где за дело бралась природа, измельчая обломки и сглаживая острые углы, а затем выбрасывая их на пляжи.

"Окатанные обломки стекла на пляже, по которым бухта получила свое название, образовались из-за бутылок, которые целиком или битые доставлялись волнами и течением в бухту с близлежащей свалки", — рассказывает доктор географических наук, профессор кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ Петр Бровко.

Кусочками стекла усеяны пляжи во всех бухтах рядом с бывшей свалкой, но в Стеклянной их сотни тысяч. И здесь вновь вмешалась природа: в летне-осенний период в Уссурийском заливе преобладают юго-восточные ветры, которые определяют перемещение воды в прибрежной зоне. Поэтому все, что несет море, выбрасывается на берег небольших бухт. А если они хорошо защищены с востока высокими и крутыми мысами, то принесенное морем надолго остается на пляже. Именно этим условиям полностью отвечает Стеклянная.

Десятки лет волны выкидывали на пляж бухты осколки стекла, шлифуя и сглаживая их. Сегодня вся прибрежная полоса шириной 5–10 метров покрыта стеклянной "галькой" 2–5 см величиной самого разного цвета. Чаще всего попадаются зеленые и белые осколки, но если хорошо поискать, то можно обнаружить ярко-красные, насыщенно-бордовые, небесно-голубые или лазоревые. А в солнечный день и в брызгах волн пляж вспыхивает зелеными, красными и белыми огнями, что привлекает ежегодно тысячи туристов.