Объем экспорта с начала года составил почти 320 млн долларов

На 24% вырос экспорт из Молдовы в январе-феврале по сравнению с показателем того же периода прошлого года. По данным Национального бюро статистики, объем экспорта составил почти 320 миллионов долларов.

Объём экспорта в Европейский союз в январе-феврале составил 209 млн долларов - с ростом на 25%. И это две трети общего объёма экспорта.

Больше всего молдавских товаров - на 76 млн долларов - отправили в соседнюю Румынию. В Италию ушло товаров на 32 млн долларов, в Германию - на 23 млн. Объём экспорта в Испанию вырос в 10 раз, на Кипр - в 30 раз. Самый большой рост - аж в 86 раз - отмечен в случае поставок в Финляндию. Но в денежном выражении показатель очень скромный - всего 21 тысяча долларов.

В страны СНГ из Молдовы отправили товаров на 60 с лишним миллионов долларов. Это на 26% больше, чем в январе-феврале прошлого года. При этом доля поставок на восток в общем объёме экспорта составила 19%. В Россию отправили товаров на 36 млн долларов, в Беларусь - на 15 млн, на Украину - на 7 млн с небольшим.

Большую часть экспорта составили продовольственные товары и текстиль. Импорт же в первые два месяца этого года вырос на 20%, составив 600 млн долларов.