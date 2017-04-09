Ученые выдвинули еще одну гипотезу гибели цивилизации майя

Группа ученых из Канады и Великобритании выдвинула теорию, согласно которой цивилизация майя в Центральной Америке погибла из-за внутренних войн, которые были вызваны борьбой отдельных вождей за власть, связанной с падением урожайности в регионе из-за изменения климата.

В работе, опубликованной в издании Quaternary Science Reviews, ученые предположили, что дефицит еды заставил лидеров майя отказаться от пышных праздников и строительства культовых сооружений.

Вместо этого страна оказалась охвачена конфликтами, и в результате в районе 900 года н.э. государство майя окончательно погибло.

В общей сложности цивилизация майя просуществовала примерно два тысячелетия. Они основали первые города в Центральной Америке, изобрели письменность, строили пирамиды, создали сложные циклические календари и обладали исключительными познаниями в астрономии, пишет vesti.ru.

Ученые изучили исторические надписи о военных конфликтах на каменных памятниках и сравнили их с данными об изменении температурного режима и выпадении осадков на полуострове Юкатан, который являлся основной территорией проживания майя.

Выяснилось, что за период с 350 по 900 годы н.э. в регионе произошло 144 крупных военных конфликта, что при этом число конфликтов стало резко расти к концу этого временного периода.

Конфликтность майя эксперты объясняют резким ростом среднегодовой температуры в регионе, которая регулярно стала превышать 30°C. В первую очередь это привело к падению урожайности на Юкатане. Помимо этого, жара, по мнению ученых, сказалась на психологическом состоянии местных жителей, сделав их более агрессивными.

До этого правители майя обеспечивали лояльность жителей пышными праздниками и строительством культовых сооружений. В новых условиях для обеспечения своей власти им пришлось опираться исключительно на военную силу.

Ранее ученые выдвинули несколько версий причин, которые могли вызвать упадок цивилизации майя, среди которых в качестве основных назывались эпидемии и иностранное вторжение.