Трансляция августовского солнечного затмения будет вестись из стратосферы

NASA совместно с видеоплатформой Stream запустят онлайн-трансляцию полного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать над США 21 августа 2017 года. О проекте рассказывается на посвященном ему сайте

Для трансляции в небе будет организована сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднимутся на высоту в 30 км.

Специалисты Stream предполагают, что эту трансляцию будет смотреть еще больше людей, чем трансляцию посадки марсохода Curiosity в 2012 году, которая набрала более 100 млн просмотров на всех платформах, пишет gazeta.ru.

Также NASA будет делать снимки при помощи космических солнечных обсерваторий и находящихся на Земле телескопов. Плохая погода не помешает трансляции – стратостаты будут находиться выше облаков и располагаться в разных точках США.

Это первая трансляция, которая будет вестись с такой высоты. На ее подготовку ушло три года, в проекте участвовали команды ученых из разных уголков США.

Последней технической проблемой была организация трансляции в режиме реального времени, но эту задачу взяли на себя специалисты Stream, позволив NASA сосредоточиться на подготовке и запуске стратостатов.