Исследование: голос матери улучшает состояние недоношенных детей

Звуки материнского голоса положительно влияют на состояние недоношенных младенцев, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Acta Paediatrica.

Авторы исследования проанализировали 15 работ, в которых шла речь в общей сложности о 512 младенцах, рожденных в 2000–2015 годах.

Выяснилось, что прослушивание материнского голоса, не важно, в живую или на записи, благотворно сказывалось на состоянии недоношенных малышей.

Звук голоса матери способствовал лучшей стабилизации ребенка в плане как физиологии, так и поведения, пишет gazeta.ru.

Однако данных недостаточно, чтобы говорить о долговременном эффекте, отмечают исследователи.

Кроме того, одного лишь голоса недостаточно: основную роль все же играет медицинская помощь. Тем не менее материнское пение и разговоры оказывают малышу заметную поддержку.