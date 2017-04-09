Ученые определили самый счастливый возраст человека

Специалисты Лондонской школы экономики и политических наук установили самый счастливый возраст человека. Согласно мнению ученых, люди счастливее всего в 23 года и 69 лет, передает Brit.co.

Определили ученые самые счастливые вехи жизни человека в ходе исследования, в рамках которого были проанализированы данные об уровне счастья 23 тысяч немецких респондентов в возрасте от 17 до 85 лет.

Все опрошенные отвечали на вопросы ученых в два этапа с интервалом в пять лет. В итоге удалось установить, что для человека самыми счастливыми являются 23 года и 69 лет, пишет korrespondent.net.

Причиной счастья в 23 года респонденты назвали начало карьеры и большую свободу, а также возможность реализовывать свои планы и идеи.

Что касается 69-летнего возраста, то это пенсионный период, и в этом возрасте человек больше не должен работать. Получая свободу, он ощущает себя счастливее.