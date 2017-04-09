Вблизи Марса найдены останки умершей планеты

Ученые из Великобритании обнаружили вблизи Марса останки умершей планеты. Открытие было сделано при помощи телескопа Very Large Telescope в Чили, передает Daily Mail.

Тщательно изучив астероиды, которые вращались вокруг Солнца на орбите Марса, ученые пришли к выводу, что они имеют схожий состав. Сообщается, что один из останков был обнаружен еще 25 лет назад. Два других - (385250) 2001 DH47 и (311999) 2007 NS2 - были найдены позднее.

Исследователи отмечают, что все останки состоят из оливина, минерала, который является составной небольших планет. Предполагается, что когда-то эти астероиды являлись небольшой планетой, которая погибла вследствие столкновения с крупным небесным телом, пишет korrespondent.net.

В настоящее время вокруг Красной планеты расположены порядка девяти останков, которые были захвачены гравитацией. Притяжение Солнца и Марса не дает им разлететься в космосе.