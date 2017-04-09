"Лично я считаю, что парламентский иммунитет не должен быть щитом для депутатов, которые совершили правонарушения и пытаются скрыться от ответственности. Но окончательное решение принадлежит парламенту", - сказал премьер-министр Павел Филип.

После отказа от парламентского иммунитета депутаты будут пользоваться политической неприкосновенностью. Это значит, что никто не сможет привлечь их к уголовной, гражданской или административной ответственности за политические взгляды или голосование.

На прошлой неделе законопроект об отмене иммунитета прошел первое чтение. Сейчас депутатов нельзя обыскивать или задерживать без согласия парламента, за исключением случаев, когда их застигли на месте преступления.