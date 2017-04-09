В парламенте прошел второй раунд дебатов о реформе избирательной системы

Депутаты, лидеры непарламентских партий, представители общественных организаций и научного сообщества приняли участие во втором раунде дебатов об изменении избирательной системы. Особое внимание уделили формированию одномандатных округов, в том числе в Приднестровье и за границей.

Инициатива о переходе к мажоритарной системе предусматривает, что на избирательные округа разделят всю страну, включая Левобережье. Плюс - депутатов будут выбирать за границей. Главным критерием станет число избирателей. Авторы предлагают сформировать округа максимум за шесть месяцев до выборов. А в особых случаях - за 90 дней.

"Объяснение простое - миграция потенциальных избирателей остается интенсивной, а избирательные списки обновляются ежегодно", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

По словам председателя ЦИКа, создание избирательных округов зависит и от числа избирателей за границей - их должны исключить из основных списков в стране.

"Критерии и механизмы создания избирательных округов должны быть строго оговорены в законе. Это нельзя оставлять на усмотрение ЦИКа, так как в этом вопросе есть политический аспект", - отметила председатель ЦИК Алина Руссу.

По словам авторов инициативы, критерии создания округов в Приднестровье будут такими же, как на правом берегу. Но со всей вероятностью места в парламенте, предназначенные представителям Приднестровья, останутся вакантными.

"Авторы предлагают организовать выборы в Приднестровье тогда, когда конституционные власти Молдовы смогут контролировать избирательный процесс", - добавил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Проект закона о переходе к мажоритарной системе отправлен на экспертизу Венецианской комиссии. Заключение по нему должны дать в июне.