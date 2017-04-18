В то же время, премьер Филип говорит, что инициатива приднестровской администрации направлена на отвлечение внимания граждан от существующих в регионе проблем.

Премьер Павел Филип отметил, что заявления Тирасполя препятствуют процессу переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

"Я не думаю, что в этом регионе может пройти сценарий, который использовался в восточных регионах Украины. И там всё началось с признания паспортов и автоматического получения гражданства", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Председатель парламента Андриан Канду считает, что инициатива непризнанных властей левобережья незаконна. Спикер надеется, что Москва не удовлетворит просьбу Тирасполя.

"Признание паспортов или удостоверений личности проживающих в Приднестровье граждан, выданных незаконными и непризнанными властями, будет злостным нарушением международного права и всех достигнутых до сих пор соглашений, в том числе в отношении стран гарантов и участников формата 5+2", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

На днях Верховный совет Тирасполя принял резолюцию, в которой обратился к Москве с просьбой признать документы, удостоверяющие личности жителей приднестровского региона.