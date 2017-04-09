Медики успешно применили стволовые клетки для лечения сердца

Ученые успешно применили "заплатки" из мускульных стволовых клеток для лечения людей, страдающих от сердечной недостаточности, говорится в статье, опубликованной в журнале JAHA.

За последние два десятилетия биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Они могут стать "запчастями" при повреждении организма или лекарством при дегенеративных заболеваниях.

К примеру, в апреле 2012 года исследователи смогли превратить стволовые клетки в волосяные луковицы и успешно пересадили их на затылок "лысых" мышей.

В прошлом и позапрошлом году японские ученые собрали из стволовых клеток полноценные копии различных органов, таких как почки или печень, а также вырастили ногу крысы и "подключили" ее к телу грызуна. Все эти опыты пока проводят на животных, однако в ближайшие годы аналогичные эксперименты начнутся на человеческих клетках.

Сигеру Миягава (Shigeru Miyagawa) из университета Осаки (Япония) и его коллеги провели первый подобный эксперимент в клинических условиях с участием двух дюжин добровольцев, страдавших от двух разных форм сердечной недостаточности – ишемии и растягивания стенок сердца.

Эти болезни сегодня лечат при помощи бета-блокаторов и терапий. И то и другое помогает лишь небольшому числу пациентов, из-за чего врачам чаще всего приходится прибегать к пересадке сердца. Однако доноров всегда не хватает, из-за чего есть ненулевая вероятность того, что люди, страдающие от этих проблем с сердцем, не доживут до трансплантации.

Миягава и его коллеги разработали и проверили на практике альтернативу. Экспериментируя на животных, они обнаружили, что имплантация "листов" из стволовых клеток мускулов приводит к частичному или даже полному заживлению поврежденных участков в сердечной мышце. Эти клетки, как выяснили ученые несколько лет назад, выделяют целый набор особых сигнальных веществ, которые заставляют мускулы сердца починить себя. Даже если они не приживутся и погибнут, все равно окажут благотворный эффект на сердце пациента.

Как продемонстрировали первые клинические испытания этой методики, которые команда Миягавы проводила последние семь лет, подход действительно работает – состояние всех пациентов заметно улучшилось через год после имплантации стволовых клеток, они начали выдерживать более высокие физические нагрузки, чем способны были до операции.

Миягава и его коллеги подчеркивают, что во всех операциях использовались не эмбриональные, а "взрослые" стволовые клетки пациентов, которые содержатся в небольшом количестве в мускулах и других тканях. Ученые просто извлекли их, размножили и использовали листы из них для починки сердца.

Отсутствие побочных эффектов и высокая успешность операции, как считают авторы статьи, открывают дорогу для более масштабных клинических испытаний и внедрения этой методики борьбы с сердечной недостаточностью в клиническую практику в случае их успеха.