ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.

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