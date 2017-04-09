Социалисты выдвинули вотум недоверия министру просвещения

Депутаты-социалисты требуют отставки министра просвещения. Они представили сегодня в парламенте предложение о вынесении Корине Фусу вотума недоверия. Социалисты утверждают, что своими действиями и решениями министр разрушает образовательную систему страны.

"Каждый из нас хочет, что его дети были здоровы. А с чем приходится сталкиваться? Наших детей губят коррупция и преступные схемы. Каждый из нас хочет, чтобы наши дети были образованными и умными, но их портят проекты Министерства просвещения", - сказал депутат ПСРМ Адриан Лебединский.

Партия социалистов также требует ввести в школьную программу предмет "История Молдовы"и продлить зимние каникулы для школьников до 15 января.

Нынешний вотум недоверия 13-й, которые выдвигают депутаты ПСРМ против правительства Павла Филипа либо его отдельных министров. Все предыдущие провалились.