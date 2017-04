Gorillaz пообещали более 40 новых песен

Основатель британской группы Gorillaz Деймон Албарн заявил, что у коллектива есть более 40 неопубликованных треков, которые музыканты планируют выпустить.

По его словам, записи были сделаны во время работы над предстоящим, пятым по счету студийным альбомом, релиз которого намечен на 28 апреля, но по каким-то причинам на пластинку не попали.

«Я сейчас медленно просматриваю все те композиции, которые были отвергнуты, и дорабатываю их», — сказал Албарн. Он добавил, что запас в 40-45 песен позволит ему «остаться в игре еще как минимум 18 месяцев».

Отмечается, что 6 апреля в эфире шоу Beats 1 будет представлена песня Let Me Out с нового альбома, пишет lenta.ru.

Предстоящий диск под названием Humanz будет включать в себя 19 треков. Ранее Gorillaz выпустили четыре клипа на композиции с нового альбома: Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension.

Gorillaz — виртуальная рок-группа, участники которой — вымышленные анимационные персонажи: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Коллектив основан в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом.