В марте 2014-го трое агентов были отправлены из Нидерландов в США после того, как одного из них обнаружили пьяным в холле амстердамского отеля. Агент был без сознания. Двое его сослуживцев были наказаны как соучастники, поскольку не воспрепятствовали нарушению дисциплины.
В ноябре 2013 года американский сенатор Рональд Джонсон сообщил о многочисленных случаях неподобающего поведения агентов и руководства Секретной службы в как минимум 17 странах мира. В частности, речь шла об использовании услуг проституток, походах по борделям и установлении внебрачных отношений с иностранцами, не прошедшими должной проверки.
Секретная служба США занимается охраной президента и его семьи, а также бывших американских лидеров.