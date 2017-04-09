Охранника вице-президента США застали с проституткой

Сотрудника Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, задержали в одном из отелей штата Мэриленд, где он встречался с проституткой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина был временно отстранен от выполнения своих обязанностей.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Администратор отеля позвонил в полицию и сообщил о «подозрительной активности» в одном из номеров. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда он вышел из номера, в котором оставил проститутку.

По информации источника, агент в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина лично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службы предъявили обвинения в домогательствах. Он был отправлен в административный отпуск, также ему временно ограничили допуск к секретной информации, сообщает lenta.ru.

Сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центре скандалов, после череды которых предыдущий президент Барак Обама поменял руководство службы. Так, в марте 2015 года двое пьяных агентов на служебной машине врезались в ограждение у Белого дома, и, тем самым, помешали расследованию, проводившемуся возле резиденции американского лидера.