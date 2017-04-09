Тысячи новозеландцев эвакуировали из-за наводнения

Тысячи жителей Новой Зеландии эвакуированы из-за наводнений, вызванных последствиями тропического циклона «Дебби», обрушившегося на Австралию в конце марта.

«Угроза жизни все еще реальна. Ни при каких обстоятельствах пока не может быть речи о возвращении», — заявила заместитель премьер-министра Паула Беннет.

Удар стихии пришелся на северный остров страны. Многие дороги перекрыты оползнями. Метеорологи заявили, что природные бедствия подобного масштаба случаются один раз в 500 лет.

Данных о жертвах не поступало, однако спасатели ищут мужчину, которого унесли воды вышедшей из берегов реки, сообщает lenta.ru.

В Австралии «Дебби» унес жизни шестерых человек в конце марта, однако последствия шторма ощущаются до сих пор.