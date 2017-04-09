Боевики ИГИЛ сбили военный вертолет в Мосуле, два пилота погибли

Террористы группировки "Исламское государство"* сбили в иракском Мосуле военный вертолет, двое пилотов погибли, заявили в штабе объединенного командования проводимой в городе антитеррористической операции.

Как сообщается, вертолет был сбит во время нанесения ударов по позициям террористов в западной части Мосула. Боевая машина обеспечивала огневую поддержку с воздуха федеральной полиции Ирака, ведущей бои с ИГИЛ на подступах к старому городу, пишет РИА Новости.

Иракские военные и коалиция во главе с США ведут операцию по освобождению Мосула с октября прошлого года, за это время удалось освободить восточную часть города.

В марте иракские правительственные силы заявили, что полностью окружили террористов и прервали их коммуникации с боевиками в Сирии. Согласно последним заявлениям силовиков, они взяли под контроль две трети западной части Мосула.