Меркель пообещала продолжать политику увеличения расходов на оборону

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала продолжать политику увеличения расходов на оборону и в новом правительстве после выборов в сентябре. Об этом она заявила на встрече в Берлине с коллегами из Чехии и Словакии, Богуславом Соботкой и Робертом Фицо.

"У меня, во всяком случае, есть намерение и в ходе следующего срока полномочий добиться увеличения расходов (на оборону). Очевидно, что бундесвер нуждается в инвестициях", — заявила Меркель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию Германии по поводу увеличения военного бюджета.

По его словам, очень важно, что участники альянса соблюдают решение 2014 года об увеличении оборонных расходов до 2 процентов ВВП, пишет РИА Новости.

"Германия начала двигаться в правильном направлении, и это важно, поскольку немецкая экономика крупнейшая в Европе", — сказал генсек НАТО.