Индия будет выдавать россиянам пятилетние визы

Власти Индии разрешили выдавать пятилетние визы гражданам РФ, заявил в четверг индийский посол в Москве Панкадж Саран.

Он отметил, что процедура по упрощению визового режима началась около года назад, пишет РИА Новости.

"Буквально несколько дней назад мы упростили этот режим. Граждане РФ, которые подают заявки, смогут получить визы сроком до пяти лет для многократного въезда в Индию по туризму и по бизнесу", — сказал посол на пресс-конференции.