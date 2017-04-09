Украинцы обрушили сайт по выдаче загранпаспортов после решения ЕП по "безвизу"

Украинский сайт по выдаче заграничных паспортов обрушился из-за многочисленных обращений в первые часы после новости о голосовании Европейского парламента (ЕП) за упрощение визового режима для граждан страны.

Первые лица украинского государства встретили решение европарламентариев по "безвизу" не скрывая радости.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это голосование "историческим событием для всей объединенной Европы". Президент обнял стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана, а затем и экс-премьера Арсения Яценюка.

Депутаты Рады отпраздновали решение ЕП, прикрепив на груди желто-голубые ленточки с эмблемой Евросоюза, сообщает ТАСС.

Однако реакцию украинцев на решение об упрощении визового режима нельзя назвать однозначной. Многие выступили с его критикой. Эксперты полагают, что из-за либерализации визового режима украинцы могут столкнуться с большими сложностями, чем в условиях визового режима.

В частности, они неоднократно заявляли, что теперь для поездки в Европу надо будет собрать солидный пакет документов, но это не гарантирует беспрепятственного пересечения границы, так как пограничники вправе в этом отказать из-за любой неточности в бумагах.

В четверг Европарламент проголосовал за упрощение визового режим для граждан Украины. Теперь это решение будет представлено в Совет ЕС для одобрения. Ожидается, что либерализация вступит в силу в начале июня. Речь идет об отмене виз для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт и направляющихся в ЕС с краткосрочными поездками длительностью не более 90 дней. Данная мера распространяется на туристические или деловые поездки и не дает права на работу в ЕС.

На поездки в Ирландию и Великобританию данные нововведения не распространяются.





