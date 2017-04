Участники удивились виду главного приза и отметили, что он не только массивный, но также и довольно тяжелый.

"Да, он тяжелее моей собаки", - остроумно заметила британка Люси Джонс.

Известно, что Евровидение 2017 будет проходить в украинской столице с 9 по 13 мая. 9 и 11 числа в Киеве пройдут полуфиналы, а 13-го состоится финал проекта.

When you get to hold the @Eurovision trophy.